فيديو | مصابون بالحد الجنوبي يروون بطولاتهم.. أحدهم رفض التقاعد رغم إصابته بقذيفتين حوثيتين

(أنحاء) – متابعات : ــ
استعرض تقرير تليفزيوني قصص وتضحيات عدد من مصابي الحد الجنوبي خلال مواجهات مع العناصر الحوثية وتعرضهم لإصابات بالغة، كاشفا عن رفض أحدهم التقاعد رغم إصابته مرتين بقذائف حوثية.
وبين الرقيب أول موسى المطيري وفقا لـ “ام بي سي”، أنه رفض التقاعد رغم تعرضه لإصابتين مختلفتين، إحداهما كانت بشظايا في جسده خلال اشتباكات مع عناصر حوثية بنجران نقل على إثرها إلى المستشفى، والأخرى كانت بعدها بعام، موضحا أنه رفض عرضه على اللجنة الطبية، خشية إحالته للتقاعد؛ بسبب إصابته أكثر من مرة.
وروى الملازم فهد بن معمر قصة إصابته بواسطة قناص حوثي، مبينا أنه صعد إلى قمة جبل لاستطلاع أماكن اختباء عناصر القناصة الحوثية إلا أن أحدهم شاهده فأصابه بقذيفة انتشرت بسببها الشظايا في جسده، مشيرا إلى أنه طلب من زملائه عدم الصعود وإنقاذه، تفاديا لإصابتهم من قبل القناصة .
بدوره أوضح الرقيب سعد الملكي أنه فقد عينه اليسرى بعد استهدافه بقذيفة من طرف العدو، بعدما دخل معهم في معركة محاولا استهدافهم من خلال مدفع لكنه أصيب في وجهه وأحيل بسببها إلى التقاعد، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها المرابطون بالحد الجنوبي ومعنوياتهم المرتفعة في مواجهة العدو.
أبطال الحد الجنوبي..عزيمة..وإصرار
تقرير الزميل محمد السلاطين@AlsalatenMBC#حراس_عزتنا_يتحدثون pic.twitter.com/W7iPcwthB7
— الثامنة MBC (@MBC8PM) April 30, 2017