أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»طفل في العاشرة من عمره يتبرع بنخاعه لوالدته لإنهاء معاناتها مع مرض سرطان الدم
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