1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد: توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان ،نجران ,عسير والباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

 كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

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