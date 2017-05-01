1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “العمل عن بعد” سيقتصر على السعوديين والسعوديات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر مطلعة بأن برنامج “العمل عن بعد” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سيقتصر على توظيف المواطنين والمواطنات فقط.

وأوضحت المصادر أن البرنامج يهدف لتلبية قطاعين أساسيين بالمملكة وهما ذوو الإعاقة والنساء، لما في البرنامج من ميزة أداء العمل خارج المكان المعتاد للعمل باستخدام وسائل الاتصال.

وأشارت إلى أن تعديلات نظام “العمل عن بعد” المكون من ثماني مواد، تضمنت كيفية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لافتة إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، وفقا لصحيفة “اليوم”.

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