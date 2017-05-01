1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤول: إنشاء معهدين للسينما والدراما وشركة للإنتاج السينمائي بالمملكة قريباً

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي عن مشروع لإنشاء معهد للموسيقى وآخر للدراما، مبيناً أن الهيئة بصدد تطوير مهرجان الأفلام السعودية إلى مؤسسة متخصصة للاستثمار في مجال الأفلام السينمائية، وأن هذه المشاريع قابلة للتطور حسب الاحتياج والجدوى.

وقال البازعي في حوار له مع صحيفة “عكاظ”، إن المشهد الثقافي السعودي بدأ يتشكل بالشكل الصحيح وكما يجب أن يكون، معتقداً أن الثقافة في السعودية في طريقها لاستعادة مكانتها كجزء من حياة الناس في المملكة، لتصل إلى أكبر نطاق ممكن من المستفيدين.

وأكد أهمية إنشاء دور للسينما في المملكة؛ معتبراً أنها ليست ترفيهاً محضاً بل وسيلة مهمة لإيصال رسالة ثقافية قوية، وعنصراً مهماً من عناصر القوة الناعمة التي يجب الحرص على إبرازها للعالم، مضيفاً أن المملكة لديها قاعدة مهمة من صناع الأفلام القادرين على النهوض بصناعة السينما.

من جهة أخرى، أبان رئيس جمعية الثقافة والفنون أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الموسيقى التابع للموسيقار العالمي “بوجاني” في بودابست لابتعاث طلبة سعوديين لدراسة الموسيقى به، مشيراً إلى أن الهدف بالمرحلة الأولى ابتعاث 20 طالباً، على أن يكون تمويل بعثتهم مقسماً بين الجمعية وبين الشركة المنظمة لحفل “بوجاني” في المملكة.

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