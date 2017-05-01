أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»محمد عبده يقيم ليلة “طلالية” في دار الأوبرا بالقاهرة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وفاة الفنان المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ توفى الفنان الكبير مظهر أبو النجا، صباح اليوم الإثنين، داخل إحدى المستشفيات الخاصة
-
مسؤول: إنشاء معهدين للسينما والدراما وشركة لل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي عن مشروع لإنشاء معهد للموسيقى
-
محمد عبده: الأوبرا السعودية ستنقلنا إلى مصاف ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تمنى الفنان محمد عبده أن يكون أول من يغني بدار الأوبرا المُعتزم إنشاؤها
-
فيديو | طلاق مذيعة مصرية على الهواء...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أثارت المذيعة المصرية هبة الزياد مشاهدي فضائية “ال تي سي”، بتدبيرها “مقلب” طلاقها