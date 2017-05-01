1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد عبده يقيم ليلة “طلالية” في دار الأوبرا بالقاهرة

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – القاهرة – محمد سلامة : ــ

وصل الفنان محمد عبده ليلة أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لبدء الاستعدادات للحفل الذي سيقيمه بدار الأوبرا المصرية يوم ١٠ مايو القادم.

وقد كان في استقبال محمد عبده المشرف العام على أعمال الموسيقار طلال الأستاذ خالد أبومنذر حيث أن محمد عبده سيغني من ألحان الموسيقار طلال في الحفل وعلى رأسهم أغاني ألبوم رماد المصابيح.

وأوضح أبومنذر أن محمد عبده قد بدأ البروفات بالفعل فور وصوله تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

ويعد هذا الحفل الثاني الذي يقيمه محمد عبده في دار الأوبرا ويغني فيه من ألحان الموسيقار طلال وسيحضر الحفل مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال والمجتمع والمهتمين بالفنون عموماً.

علماً بأنه سيكون هناك مؤتمر صحفي للإجابة على أسئلة الإعلام يوم الثامن من مايو.

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