أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»وفاة الفنان المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاماً.. هكذا وُلدت جملته الشهيرة “يا حلاوة”
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