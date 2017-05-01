1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وفاة الفنان المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاماً.. هكذا وُلدت جملته الشهيرة “يا حلاوة”
﻿

وفاة الفنان المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاماً.. هكذا وُلدت جملته الشهيرة “يا حلاوة”

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

توفى الفنان الكبير مظهر أبو النجا، صباح اليوم الإثنين، داخل إحدى المستشفيات الخاصة عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع.

ولد الفنان في 21 أغسطس عام 1941 في قرية الأطرش بمركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، وعمل موظفا في شركة كابو للنسيج بالإسكندرية لفترة ثم اتجه إلى المسرح وعمل في العديد من المسرحيات التي أنتجها وشارك في بطولتها مع الفنان محمد نجم، ومنها مسرحية «عش المجانين، عبده يتحدى رامبو، الكدابين اوي، عليوه مسافر لندن، الفهلوي، نصب واحتيال».

ومن أبرز أعماله السينمائية: «الغني والفقير، النصيب مكتوب، وصية رجل مجنون، الناس الغلابة، إللي خد حاجة يرجعها، إحنا بتوع الإسعاف فقراء لا يدخلون الجنة، كله تمام، نهاية رجل متزوج، مسعود سعيد ليه، العسكري شبراوى كرامتى، رجب فوق صفيح ساخن، شقة وعروسة يارب».

ولادة “يا حلاوة” وانطلاقته في السينما

كانت انطلاقة مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم “شياطين للأبد”، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود.

وأثناء التصوير، جاء كاتب الفيلم أيمن بهجت قمر لمظهر أبو النجا لكي يخيّره بين أربع جمل لكي يختار منها لكي يرددها في الفيلم، من أجل أن ينال شهرته من خلالها، وهي “يا لهوي” و”يا خرابي” و”يا خراشي” و”يا حلاوة”، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة في الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا وغير متوقع على الإطلاق!

ولم يكن يدري مظهر أبو النجا أن جملة “يا حلاوة!” هي السبب وراء تعاقده على بطولة ثلاثة أفلام من بعدها، وأن تظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق