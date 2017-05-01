1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أردني يطلق زوجته داخل مطعم لإصرارها على تصوير الطعام
﻿

أردني يطلق زوجته داخل مطعم لإصرارها على تصوير الطعام

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

طلق أردنيا زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم بعمان الغربية، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق سناب شات.

وكان الرجل قد توجه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة، وكان مزدحما للغاية، واضطرا للانتظار نصف ساعة، حيث كان هناك توزيع للأرقام، موضحا أنه بعد إحضار الطعام بدأ بتناوله، لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الأطباق يمينا ويسارا.

وكلما أراد الزوج تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها والقيام بعضه، ليطلقها على الفور، وغادر المطعم دون أن يدفع الحساب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق