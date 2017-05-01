وزير الإسكان يزور واشنطن لبحث مشاريع استثمارية بـ 375 مليار ريال

(أنحاء) – متابعات :-
قالت شبكة CNN الإخبارية اليوم (الاثنين)، إن وزير الإسكان ماجد الحقيل، سيلتقي نظيره الأمريكي، بين كارسون، في واشنطن، لعرض فرص استثمار في البنية التحتية السعودية.
وأوضحت الشبكة وفق مصادرها، أن قيمة الاستثمار الذي ستعرضه المملكة تبلغ 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، على مدى خمس سنوات، بهدف مشاركة شركات البنية التحتية الأمريكية في بناء مشاريع الإسكان في السعودية، حيث تتوق السوق هنا لعودة الجودة الأمريكية إلى مشاريعها.
يُذكر أنه خلال زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض، تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تطوير برنامج أمريكي سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار خلال 4 سنوات.