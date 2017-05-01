1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يعان استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين إنه مستعد لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون “في ظل الظروف المناسبة”

وقال الرئيس الأمريكي “إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعا. سيكون شرفا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به”.

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