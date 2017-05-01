1 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي الثلاثاء.. وابناه يدعوان لمساعدته عبر “هاشتاق”
﻿

جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي الثلاثاء.. وابناه يدعوان لمساعدته عبر “هاشتاق”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

طالب تركي ولما ابنا حميدان التركي السجين بأمريكا، من لهم حسابات على تويتر، بالمشاركة على هاشتاق تم إنشاؤه تزامنا مع جلسة الإفراج المشروط التي ستُعقد لوالدهما في الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء.

وأوضح تركي أن الجلسة ستُعقد اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، آملًا مشاركة الجميع في الهاشتاق (‎#alturkiparole‎) وتعني بالعربية “الإفراج المشروط لحميدان التركي”، حتى يصل الهاشتاج إلى الترند العالمي، وليصل صوت المشاركين إلى اللجنة التي ستنظر في الإفراج المشروط، داعيًا الله أن يكتب لوالده الفرج.

كما دعت لما التركي، في لقاء مع “تفاعلكم” على قناة العربية، إلى المشاركة في الهاشتاق، موضحة أهمية المشاركة، حيث إن إحصائيات المشاركة في الهاشتاق تُعرض على اللجنة، التي ستُعقد الثلاثاء بتوقيت المملكة، وتبين لها كم أن هذا الشخص مقبول من المجتمع السعودي، وأن الكل يرغب فيه، وأنه ليس بالشخص المنبوذ.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق