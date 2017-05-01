التنمية الإجتماعية الأهلية بـ “الزلفي” تطلق مبادرة “وطن نقي”

(أنحاء) – ناصر الحسن:-
أعلنت التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الزلفي عن إطلاق برنامجها الجديد تحت عنوان “وطن نقي”، وطن نقي من كل فكر ضال وأفعال غير سوية لا تتناسب مع قيم مجتمعنا كتداول المسكرات والمخدرات .
وسيكون الملتقى عبارة عن دورات تدريبية ومعارض وبطولة رياضية يشارك بها 9 فرق علماً بأن الملتقى بدأ الخميس 1 / 8 / 1438 حتى الأربعاء 7 / 8 / 1438.
وسيتم الملتقى في مركز التدريب الكشفي والمجمع الرياضي بالمنطقة الصناعية حيث تهدف اللجنة للمحافظة على أوقات الشباب وتوجيههم للفكر السليم.
يذكر أن الراعي الماسي للبطولة هو شركة شاي الصمان التجارية ونخبة الضمان لصيانة السيارات سيكون راع فضي إضافة لعدد من الرعاة المشاركين .
وسيكون شركاء تنظيم هذا الملتقى هم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالزلفي ووحدة مكافحة المخدرات بنفس المحافظة والخدمات الطبية بجامعة المجمعة وفرع جمعية إنسان ومعهد ريادة بالزلفي .