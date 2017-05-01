شاهد | أمانة القصيم تزود عمال النظافة بعربات مزودة بـ “شماسة” متحركة لحمايتهم من الشمس

(أنحاء) – متابعات :-
ظهر عمال النظافة بمنطقة القصيم تغطيهم “شمّاسة” متحركة واقية، تزامناً مع موسم الصيف، لحمايتهم من أشعة الشمس المباشرة، في ظل عملهم لساعات طويلة في الشارع.
ونشرت أمانة منطقة القصيم على حسابها في “تويتر”، صورًا للعمال وهم يستعملون عربات نظافة متحركة صغيرة لجمع النفايات، وقد زودت تلك العربات بشمّاسة واقية تغطي رؤوس العمال من حرارة الشمس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ودخول فصل الصيف.
يُذكر أن عدة بلديات تابعة لمنطقة القصيم أيضًا، نفذت الفكرة سابقًا بهدف حماية العمال من الشمس الحارقة المباشرة، خاصة ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.