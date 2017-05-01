صور | معلومات تفصيلية حول البرامج الـ 10 الجديدة التي أعلنها المجلس الاقتصادي

(أنحاء) – متابعات :-
نشر الحساب الرسمي لرؤية المملكة 2030، عبر “تويتر”، معلومات تفصيلية حول البرامج الـ 10 الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تحقيق رؤية الوطن المستقبلية.
وكان المجلس الاقتصادي قد أوضح أن هذه البرامج ستكمل ما سبق إقراره في برنامجي التحول الوطني والتوازن المالي 2020.
وفيما يلي نستعرض كافة التفاصيل لهذه البرامج:
برنامج التخصيص
برنامج الشراكات الاستراتيجية
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج تحسين نمط الحياة
برنامج الإسكان
برنامج خدمة ضيوف الرحمن