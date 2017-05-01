فيديو | عائض القرني يروي كيف ينظر مواطنو الدول التي يزورها للمملكة وشعبها

(أنحاء) – متابعات :-
قال الشيخ عائض القرني أمس (الإثنين)، إنه اندهش من مدى حب مواطني الدول التي زارها للمملكة؛ حيث مهبط الوحي وحبهم لأبناء هذه البلاد، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكانة.
وأوضح في لقاء على قناة “روتانا خليجية” أنه زار عدداً من الدول مثل باكستان والهند وماليزيا ووجد أن أشخاصاً أعلم منه وأزهد منه وأكبر منه سناً يقومون بخدمته، ويصبون الماء على يديه لغسلهما قبل تناول الطعام وبعده، ليس لشيء إلا لأنه من بلاد الحرمين مهبط الوحي.
وأضاف أنه تحدث إلى الإندونيسيين ذات مرة بأنه جاء لهم من بلاد الحرمين، وكان هناك مترجم يترجم لهم، فكانوا يقدرونه ويعتبرون وجوده بينهم شيئاً كبيراً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن المسلمين في العالم يتوجهون إلى الكعبة 5 مرات في اليوم للصلاة، ويقدرون هذه البلاد؛ لأن نبينا محمد كان هنا وولد وعاش في هذه البلاد؛ ولأن الله شرّف هذه البقعة وكرّمها، وهذا شيء عظيم عندهم.
وأشار إلى أنه عند ذهابه لأوروبا، وزيارته للمراكز الإسلامية هناك، يستقبلونه بسؤال عن المملكة مهبط الرسالة، وكيف أهل هذه البلاد، وهم يعلمون أنه أتى من ديار النبي محمد وديار الخلفاء الراشدين، مؤكداً أن تلك قيمة كبيرة يجب أن نشعر بها ونحمد الله عليها ونشكره، ثم نتحمل هذه المسؤولية العظيمة أمام العالم، وينبغي أن نعي دورنا في العالم؛ حيث إننا في بلاد اصطفاها الله سبحانه وتعالى.
الشيخ #عائض_القرني في #برنامج_ياهلا
المسلمون في جميع أنحاء العالم يقدرون السعودية مهبط الوحي ويجلون علمائها#إلا_السعودية @Dr_alqarnee pic.twitter.com/4H15cnlFcL
— خليجية (@Khalejiatv) May 1, 2017