2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف أسباب قيادة “مسنة المدينة المنورة” لسيارتها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادرٌ أن الأسباب التي دفعت المرأة المسنة، التي ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقود سيارتها في المدينة  المنورة، هي أن زوجها مُقعد لا يستطيع الحركة، ما جعلها تتولى مسؤوليات أبنائها وإيصالهم ‏للمدارس، حيث تعاني الأسرة من ظروف مادية صعبة وقاسية، وفقا لـ “عين اليوم”.

وكان مقطع قيادة المرأة للسيارة ، بأحد شوارع المدينة المنورة، قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكد مدير مرور المدينة المنورة أنه تم ضبط السيارة، وإحالة المعاملة إلى هيئة المخالفات المرورية، بحسب ما أكدته مصادر.

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