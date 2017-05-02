2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ولي ولي العهد يكشف عن عدد المستحقين للدعم من المسجلين بـ “حساب المواطن”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن عدد المواطنين المستحقين للدعم من المسجلين في حساب المواطن يقارب الـ10 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن الدولة تحاول أن يشمل الدعم أكبر فئات ممكنة.

جاء ذلك خلال لقطات مقتطفة من اللقاء المنتظر، مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة التلفزيون السعودي، الذي سيتناول خلاله ولي ولي العهد العديد من الموضوعات الهامة.

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