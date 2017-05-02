2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لص يقتحم مجمعاً تجارياً ليلاً في الجبيل الصناعية.. ويسرق متجراً بـ “نبلة حديدية” | فيديو وصور

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثَّقت كاميرات المراقبة التابعة لأحد المجمعات التجارية بالجبيل الصناعية اقتحام شاب ملثم المجمع مستهدفًا سرقة محتويات إحدى المكتبات الشهيرة الواقعة داخله.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب باقتحام المجمع في وقت متأخر من الليل عبر البوابة الجانبية له، ثم قام بكسر الأبواب الزجاجية للمكتبة بواسطة أداة حديدية، ونفَّذ عملية السرقة بشكل سريع، لم يتجاوز الدقيقتين، كما يظهر في الفيديو المتداوَل.

وأبلغت إدارة الأمن بالمجمع الجهات الأمنية بالجبيل بالواقعة؛ وباشر المختصون بالشرطة الإجراءات اللازمة.

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