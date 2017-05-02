2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خالد الفيصل” يرفض تقبيل نائبه ليده .. ومغردون يشيدون بتواضع الأمير

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أثناء رفضه تقبيل نائبه الجديد الأمير عبد الله بن بندر ليده، مما جعل الصورة تحقق انتشارًا عبر مواقع التواصل كما أشاد المغردون بتواضع الأمير خالد الفيصل وأعجبهم تصرفه.

وذكر المعجبون بالصورة أن أهالي منطقة مكة طالما استشعروا بأن “الفيصل” بمثابة الأب بالنسبة لهم، وليس فقط المسؤوول الأول في المنطقة، فيما أقام الأمير خالد الفيصل مأدبة عشاء في منزله بجدة مساء أمس الاثنين، ترحيبًا بالأمير عبد الله بن بندر الذي تم تعيينه نائبًا له.

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