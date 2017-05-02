2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. تفحيط وتجمهر أمام مدرسة بنات في جدة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب في جدة وهم يمارسون التفحيط ، أمام مدرسة بنات .

فيما أبدى المارة والسكان المجاورين استياءهم، خاصةً أن التفحيط في ساحة تابعة لمدرسة بنات، وما إن مرت ساعتين إلا وحضرت الدوريات الأمنية للموقع وفرقت التجمهر، حسب “عين اليوم”.

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