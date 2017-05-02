2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بيان أمني مرتقب ومؤتمر صحفي لوزارة الداخلية عصر اليوم
﻿

بيان أمني مرتقب ومؤتمر صحفي لوزارة الداخلية عصر اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات:-

يتوقع أن تصدر وزارة الداخلية في وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء بياناً أمنياً، كما يتوقع أن تعقد الوزارة عند الرابعة من عصر اليوم مؤتمراً صحفياً يتحدث خلاله المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي.

ومن المنتظر أن يتناول كل من البيان الصحفي والمؤتمر المرتقبين، الجهود الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، وملاحقة ومكافحة ترويج واستخدام المخدرات والمؤثرات النفسية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق