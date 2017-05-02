2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير المالية: تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة سيعلن خلال أيام

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير المالية محمد الجدعان إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والإفصاح.

وأوضح الجدعان في كلمته بمناسبة إطلاق أعمال مؤتمر يورومني السعودية 2017 بدورته الثانية عشرة بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض أنه تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي متين بفضل توافر الاحتياطات المالية، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف على مدى السنوات الـ 10 الماضية.

وكشف عن تحديد المملكة حزمة تحفيزية بقيمة تصل إلى 200 مليار ريـال على مدى أربع سنوات، لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أنه يتم عقد ورش عمل مع ممثلين من القطاع الخاص في عدد من المدن، مبينا أنها ستنتهي في 6 أسابيع وسوف تعلن نتائجها خلال الشهرين القادمين.

وأوضح أن السياسات الحكومية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.

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