2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سيدة أعمال تكشف كواليس لقاء “الرائدات” مع المستشارة الألمانية “ميركل”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة لسيدات الأعمال في جدة دكتورة بسمة عمير، خلال مداخلة على فضائية “العربية”، كواليس لقاء رائدات الأعمال بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش زيارتها الأخيرة للمملكة.

وقالت الدكتورة بسمة، التي كانت ضمن رائدات الأعمال في المملكة أثناء لقاء ميركل، إن في مثل هذه اللقاءات يكون الحديث حول التغييرات التي يشهدها المجتمع السعودي على كافة الأصعدة، خصوصا أنه يتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن لقاء ميركل بسيدات مجتمع الأعمال في السعودية لم يكن الأول، مبينة أنها من الشخصيات الدبلوماسية التي تستمع أكثر مما تتحدث، مشيرة إلى أنه تم التطرق في الحديث معها إلى القضايا التي تخص المرأة السعودية ودورها في رؤية الوطن المستقبلية، مشيرة إلى أن محور الحديث كان كذلك عن التحديات التي تواجه المرأة عالميا، خصوصا أن بعضها مشابه لما يجري محليا.

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