أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»رجل أعمال يستغل “أُمّية” مسن ويحتال عليه في 200 ألف ريال.. والمحكمة تنصفه
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