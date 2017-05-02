2 مايو 2017 مـ / موافق 6 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رجل أعمال يستغل “أُمّية” مسن ويحتال عليه في 200 ألف ريال.. والمحكمة تنصفه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألزمت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين)، رجل أعمال بإعادة مبلغ 200 ألف ريال لمواطن مُسن أمّي، بعد أن خدعه رجل الأعمال، مستغلاً جهله القراءة والكتابة.

وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بجدة، بعد أن ثبت لها أن رجل الأعمال قام بالنصب والاحتيال، على المسن، وجعله يوقع على كمبيالة بـ 200 ألف ريال، باعتبارها دينًا، لجهله بالقراءة، وحصل على المبلغ منه عن طريق محكمة التنفيذ.

ورفع المسن دعوى قضائية على رجل الأعمال؛ لإثبات عملية الخداع والاحتيال، طالبًا الحكم عليه برد المبلغ، وهو ما حكمت به المحكمة، وأيدته محكمة الاستئناف أخيراً، وفقًا لـ “عين اليوم”.

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