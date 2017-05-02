“مارفيك” يعلن قائمة المنتخب لمعسكر الرياض استعداداً لمواجهة أستراليا

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، القائمة المختارة من قِبل المدير الفني بيرت فان مارفيك، للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج التحضيري لمواجهة أستراليا، المقررة في 8 يونيو المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
ويبدأ البرنامج الإعدادي للمنتخب بمعسكر داخلي بالرياض خلال الفترة (10- 17) مايو، وسيقتصر على لاعبي الأندية غير المرتبطة بمشاركات آسيوية بعد اختتام مباريات دوري جميل.
وتنطلق الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة (20- 27) مايو، وتقتصر كذلك على اللاعبين غير المرتبطين بمشاركات آسيوية مع أنديتهم، فيما تنطلق الفترة الثالثة والأخيرة في 31 مايو بمعسكر خارجي بمدينة أديلايد الأسترالية، ينتظم فيه لاعبو الأندية المشاركة خارجياً.
وفيما يلي قائمة المنتخب المختارة لمعسكر الرياض: