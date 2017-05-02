هيئة الترفيه تعلن روزنامة فعاليات الأسبوع الأول من مايو

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن روزنامة فعاليات الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، والتي تشمل نشاطات ثقافية وفنية ورياضية وتراثية وترفيهية، في كلٍّ من الرياض، والدرعية، والقصيم، والأحساء، وجدة، وتستمر حتى يوم السبت المقبل 6 مايو.
وتُقام في 5 و6 مايو الجاري الفعالية الإلهامية العالمية مع الكاتب الأمريكي “ديباك شوبرا” في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، كما تدعم هيئة الترفيه حفل تتويج بطل دوري جميل في مباراة الهلال والنصر باستاد الملك فهد الدولى بالرياض يوم 4 مايو.
وتشمل الروزنامة فعالية “مع الكوميديان بدر صالح” بنادي المدينة المنورة للكوميديا بتاريخ 5 مايو، كما تقام على مسرح جامعة دار الحكمة بجدة فعالية “الليلة الثقافية الترفيهة” (تناغم حضارات) وذلك يومي 3 و4 مايو.
كما تستمر العديد من الفعاليات التي بدأت الأسبوع الماضي، مثل مهرجان الطفل والعائلة 2017 في الخبر والذي يتواصل حتى 5 مايو، ويستمر عرض مسرحية “قلب للبيع ” الجماهيرية وبوجهة جديدة لتعرض في أبها يومي 4 و5 مايو في مسرح المفتاحة، وفعالية مبادرة دعم شهدائنا “حلم الطفل” في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى تاريخ 3 مايو بالرياض.
وتتواصل هذا الأسبوع عروض العرضة السعودية الفلكلورية التراثية بالعديد من المدن، حيث تقام في يوم 4 مايو في منتزة الفيصلية بعرعر، وتقام يوم 5 مايو بشعيب حريملاء بحريملاء وفي الواجهة البحرية في جدة، وتختم العروض يوم 6 مايو في ميدان بن رشاش بنجران ، وفي المركز الحضاري بسكاكا، وبكورنيش القطيف بمدينة القطيف.