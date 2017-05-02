طريقة إيقاف التعليقات على صورك بـ«انستجرام»

(أنحاء) – وكالات :-
تعد خدمة انستجرام واحدة من أشهر خدمات مشاركة الصور الاجتماعية فى العالم، حيث تتيح للمستخدمين الآن القدرة على مشاركة الصور الخاصة بهم بكل سهولة، إلا أن المشكلة الكبرى تكون أحيانا فى بعض التعليقات السخيفة التى يتركها بعض الأصدقاء على هذه الصور، لذلك يمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال منع التعليقات على الصور، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
منع التعليقات على منشور بانستجرام قبل نشره:
– يقوم المستخدم بفتح التطبيق واختيار الصور التى يرغب المستخدم فى مشاركتها وإضافة كل الفلاتر والتعديلات عليها.
– يضغط المستخدم بعد ذلك على زر الخاص بمشاركة الصورة، وهى الخطوة التى تسبق عملية النشر، ثم يختار من أسفل القائمة Advanced Settings.
– سيلاحظ المستخدم ظهور خيار جديد هو Turn off commenting لإيقاف التعليقات على الصور.
– بمجرد تفعيل الخيار السابق، سيجرى نشر الصورة مع عدم السماح بترك أى تعليق عليها.
منع التعليقات على منشور بانستجرام بعد نشره:
– يبحث المستخدم عن المنشور الذى يرغب فى إيقاف التعليقات عليه.
– يضغط على زر خيارات وهى الثلاثة نقط المجودة فى الأعلى.
– يختار منها Turn off Commenting، ليجرى تعطيل التعليقات فى المستقبل.