أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مجلس التنسيق السعودي القطري يصدر بياناً مشتركاً حول الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية
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