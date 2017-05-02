ولي ولي العهد: من يستحقون الدعم في حساب المواطن أقل من 10 ملايين مواطن بقليل

الوصول إلى معدل بطالة 7 % سيتحقق في العام 2030 #لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/FLKaA4vtcP

نتائج رؤية 2030 بعد مرور عام على إطلاقها.. وماذا قال ولي ولي العهد عن هذه الإنجازات بالأرقام#لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/NPdWUFIsad

— الثامنة MBC (@MBC8PM) May 2, 2017