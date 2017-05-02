2 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع لشاب يعبث بحديقة عامة بسيارته في الزلفي يثير استياء المغردين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تعدى شاب على إحدى الحدائق العامة وعبث بها بسيارته، اليوم (الثلاثاء)، وأتلف أرضيتها بدون مبرر.

وأظهر الفيديو الشاب يقود سيارته داخل الحديقة الموجودة في الزلفي، ويجول بها على العشب الأخضر والصناعي، دون اكتراث بكونه ممتلكات عامة تخدم قطاعا عريضا من سكان الحي، من أطفال وكبار، ممن تعد الحديقة متنفسا مهما لهم.

وقد أثار المقطع استياء واسعا من مرتادي تويتر، حيث طالب البعض بمعاقبته نظير ما فعل، ليكون عبرة لهواة إتلاف الممتلكات العامة، بينما رأى آخرون أن قائد السيارة قد يكون مراهقًا لا يستحق عقابا بقدر ما يستحق النصيحة، بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

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