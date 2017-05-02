فيديو | ولي ولي العهد: لن ينجو أي مسؤول أو فرد من الأسرة المالكة من المحاسبة إذا ثبت فساده

الأمير محمد بن سلمان: أي مواطن سعودي يستطيع الإبلاغ عن الفساد لدى الجهات المختصة#لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/912Z8I003q

— الثامنة MBC (@MBC8PM) May 2, 2017