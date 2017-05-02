صور | “التجارة” تضبط مستودعًا يغش الأشمغة والغتر الصينية بأسماء علامات أوروبية

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إغلاق مستودع يستخدم كمقر للغش التجاري، في المستلزمات الرجالية من الشماغ والغترة، بتغيير بلد الصنع، وضبطت كميات كبيرة منها.
وأغلقت الفرق الميدانية لوزارة التجارة الموقع المخالف، حيث ضبط المفتشون كميات كبيرة من منتجات الأشمغة والغتر، المصنعة في الصين، بينما يقوم العاملون في المستودع بإعادة طباعة بلد الصنع بعلامات منتجات فاخرة، من إنجلترا وسويسرا.
وضبط المفتشون المنتجات المغشوشة، وحرروا محاضر بذلك، وتم حجز 15 ألف شماغ وغترة، عليها علامات أوروبية غير صحيحة، الهدف منها التدليس على المستهلك.