2 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير المالية يكشف عن خلفيات صدور الأمر الملكي بإعادة المكافآت والبدلات لموظفي الحكومة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن خلفيات صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي القطاع الحكومي.

وقال الجدعان إن السبب في إعادة البدلات والمكافآت يعود أولاً إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي شعرت الحكومة بأنها تسير في الطريق الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف أن السبب الثاني هو شعور خادم الحرمين الشريفين باحتياجات المواطنين، حيث لم يعد لتخفيض البدلات والمكافآت والمزايا المالية تلك الحاجة التي كانت موجودة عند صدور قرار تخفيضها، فأعيدت بناء على توصية من ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

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