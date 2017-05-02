2 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الدنمارك تمنع “العريفي” و”العودة” من دخول أراضيها
﻿

الدنمارك تمنع “العريفي” و”العودة” من دخول أراضيها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت السلطات الدنماركية قراراً بحظر دخول 5 من الدعاة من جنسيات وديانات مختلفة إلى أراضيها، لمدة عامين، متهمة إياهم بأن لهم توجهات غير ديمقراطية.

وشملت قائمة الحظر التي تبدأ من 2 مايو 2017، محمد العريفي وسلمان العودة، وآخرين يحملون جنسيات كندية وسورية وأمريكية، بالإضافة إلى قس أمريكي يُدعى “تيري جونز”، اتهمته بالتطرف وإثارة موجات الغضب، بإحراق القرآن أو التهديد بذلك.

وقالت وزيرة الهجرة إنجر شتويبرج، إن الحكومة لن تقبل دخولهم لأسباب فكرية تتعارض مع المجتمع الدنماركي بحسب تعبيرها، مشيرة الى انه سيتم ارجاعهم في حال قرروا المجيء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق