الدنمارك تمنع “العريفي” و”العودة” من دخول أراضيها

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت السلطات الدنماركية قراراً بحظر دخول 5 من الدعاة من جنسيات وديانات مختلفة إلى أراضيها، لمدة عامين، متهمة إياهم بأن لهم توجهات غير ديمقراطية.
وشملت قائمة الحظر التي تبدأ من 2 مايو 2017، محمد العريفي وسلمان العودة، وآخرين يحملون جنسيات كندية وسورية وأمريكية، بالإضافة إلى قس أمريكي يُدعى “تيري جونز”، اتهمته بالتطرف وإثارة موجات الغضب، بإحراق القرآن أو التهديد بذلك.
وقالت وزيرة الهجرة إنجر شتويبرج، إن الحكومة لن تقبل دخولهم لأسباب فكرية تتعارض مع المجتمع الدنماركي بحسب تعبيرها، مشيرة الى انه سيتم ارجاعهم في حال قرروا المجيء.