3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤول بصندوق النقد يتحدث عن “رؤية المملكة 2030″‏.. ويدعو دول الخليج لرفع دعم الوقود

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – وكالات :-

وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع CNN بالعربية “رؤية المملكة 2030” بالخطة الواعدة، مشيرًا إلى أن الوقت مناسب الآن لإنهاء دول الخليج دعمها لأسعار الوقود، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية موزعة على المقيمين من مواطنين ووافدين.

وأوضح أزعور أن خطة المملكة 2030 خطة طموحة، تضم مجموعة من البرامج، يضاف إليها برنامج التوازن المالي حتى عام 2020، على أن هناك مسارين صحيحين، الأول تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة، والثاني تنويع الاقتصاد من خلال برامج أساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أن عملية التصحيح المالي في دول الخليج تتم من خلال تقليص النفقات، خاصة في مجالي دعم الوقود والطاقة من جهة، والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام من جهة أخرى، كما يمكن لخفض الإنفاق أن يحرر رؤوس أموال لاستعمالها بمشاريع بنى تحتية أو لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عملية الدعم الحالية في الخليج لا تستهدف الفقراء بمفردهم، وإنما يستفيد الأغنياء منها أيضا، ما يعني أنه من الأفضل تحويل مخصصاتها لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين، مقللا من تأثير الرسوم على الوافدين، على اعتبار أن الإجراءات الاقتصادية تشمل الجميع.

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