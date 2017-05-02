أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مسؤول بصندوق النقد يتحدث عن “رؤية المملكة 2030″.. ويدعو دول الخليج لرفع دعم الوقود
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