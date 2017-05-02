3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طالب يتصل بوالدته على الهواء مباشرة خلال حفل ليبشرها بتخرجه.. وأمير القصيم يهنئها

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

فاجأ أحد الطلاب الخريجين من جامعة القصيم، بالاتصال بوالدته خلال حفل التخرج الذي أقامته الجامعة والذي بث على الهواء مباشرة على قناة “عين” التعليمية، ليبشرها بتخرجه، وشاركه في ذلك أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل.

وتحدث الطالب مبارك العميريني خريج كلية الصيدلة لوالدته بالهاتف خلال تواجده على منصة التكريم، وبشرها بتخرجه وتحقق حلمها بأن يصبح ولدها دكتوراً، وأبدت والدة مبارك سعادتها الكبيرة وتمنت له التوفيق في حياته، وقدمت التهنئة لكل أم تخرج ابنها.

وتوجه مبارك بعدها إلى الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الذي رعى الحفل، وقدم الأمير فيصل تهنئته لأم مبارك بمناسبة تخرج ابنها، مشيراً إلى أنه تذكر بشعوره حينما كان طالباً وحينما كان والداً وحينما أصبح مسؤولاً.

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