أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | طالب يتصل بوالدته على الهواء مباشرة خلال حفل ليبشرها بتخرجه.. وأمير القصيم يهنئها
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