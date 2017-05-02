3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نجل حميدان التركي: اللجنة تتخذ قرارها خلال يومين أما إفراج أو تأجيل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال نجل المبتعث المعتقل في الولايات المتحدة، حميدان التركي عبر حسابه في “تويتر” إن لجنة الإفراج ستتخذ قرارها خلال يومين.

وأوضح أنه إذا قررت اللجنة التأجيل قد يؤجل الإفراج لمدة سنتين، أما إذا قررت رفعها للجنة أعلى فقد تعرض أمامهم خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى التركي حُكم عليه بالسجن 28 عاماً، بعد إدانته بالاعتداء على عاملته المنزلية واحتجازها أربعة أعوام في منزله بكلورادو، رغم إنكاره التهمة، وتصريحه أنه ضحية شعور معادٍ للمسلمين.

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