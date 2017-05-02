3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»هيئة كبار العلماء تعلق على اللقاء التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان
﻿

هيئة كبار العلماء تعلق على اللقاء التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في تعليقها على اللقاء التلفزيوني لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الهيئة تثق بحكمة ورؤية ولاة الأمر، سائلة الله عز وجل لهم السداد والتوفيق.

وكتبت هيئة كبار العلماء في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قائلة: “وفَّق الله سموه لما يحب ويرضى.. نثق بحكمة ورؤية ولاة الأمر، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق”.

وكان ولي ولي العهد قد تحدث في اللقاء التلفزيوني الذي بث مساء أمس (الثلاثاء)، حول عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، وسياسة المملكة الداخلية والخارجية، إضافة إلى “رؤية 2030″، وملفات محلية مهمة كالإسكان والصحة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق