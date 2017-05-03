3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | محمد بن سلمان يتحدث عن الإسكان للمواطنين.. وكم وحدة سكنية مجانية سيتم تقديمها؟

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أشار الأمير محمد بن سلمان في لقاءه مع الإعلامي السعودي داوود الشريان على قناة الإخبارية والذي أذاعته معظم القنوات الفضائية السعودية إلى أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للمواطنين، إضافة إلى توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة، وإطلاق برنامج الإسكان سيكون خلال الربع الثالث من العام 2017.

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