3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | محمد بن سلمان يكشف تفاصيل صرف تأمين طبي لجميع المواطنين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن القطاع الخاص يدير الخدمات الصحية في دول العالم المتقدم.

وأضاف: “ملتزمون بتوفير العلاج للمواطن لكن ليس علينا إدارة المستشفيات، ومشروع تطوير القطاع الصحي معقد للغاية وستظهر ملامحه هذا العام”.

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