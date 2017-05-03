3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عبدالله المطلق يرد على معجب: “زوجني أمك وأصير عمك”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر الداعية السعودي عبد الله المطلق مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي سناب شات وهو يمازح أحد معجبيه الذي قال له ”أمي نفسها تشوفك والله يا شيخ”، فرد عليه المطلق قائلاً: “زوجني أمك وأصير عمك”.

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