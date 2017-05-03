3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طارق العلي: أتمنى مشاركة المرأة في المسرح السعودي

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح الفنان الكويتي “طارق العلي”: أنه يتمنى أن يقدم عمل مسرحي برفقة الفنانين السعوديين” فايز المالكي وحبيب الحبيب” في أحد المسارح السعودية، متمنياً السماح للمرأة بالتمثيل على خشبة المسرح في السعودية.

وأكد أن الموطن السعودي هو أحد أسباب نجاح الأعمال الفنية بالخليج، مشيراً إلى أن الأعمال الكوميدية لابد لها من الخروج عن النص، موضحاً أن الكثير يفسر ذلك حسب ما يراه.

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