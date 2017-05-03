3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إعلامي مصري تعليقاً على لقاء الأمير محمد بن سلمان: الدنيا بتتغير .. والإخوان جلدهم سميك

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

علق الإعلامي عمرو أديب، على التصريحات على حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال حواره أمس الثلاثاء، مع الإعلامي داود الشريان، قائلا: “لما تسمع تصريحات محمد بن سلمان تعرف أن الدنيا بتتغير”.

وقال “أديب”، خلال برنامجه “كل يوم” عبر فضائية “ON E”، يوم الثلاثاء، إن هذه هى المرة الأولى الذي يسمع فيها الإدارة السعودية تهاجم جماعة الإخوان المسلمين “في عينها”.

وأشار “أديب” إلى ما قاله “بن سلمان” بأن الإعلام “الإخوانجي” هو الذي ينشر الشائعات حول وجود خلافات بين مصر والسعودية، قائلا: “الإخوان معندهمش مشكلة جلدهم سميك”.

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