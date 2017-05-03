أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»قناة إيرانية تعليقاً على لقاء الأمير محمد بن سلمان: ولي ولي العهد بصق في وجه إيران.. وتطالب بتحرير مكة والمدينة
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