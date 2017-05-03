3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد رسالة “حميدان التركي” لوالدته بعد نهاية جلسة الإفراج المشروط

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو
حميدان التركي

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر “تركي” نجل المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، حميدان التركي عبر حسابه في “تويتر”، تسجيل صوتي لوالده، يوجه خلاله رسالة لأمه قائلا :“السلام عليكم يا أميمتي يا حبي لك، ما بعد قرروا لي شئ يا عمري الله يعافيك”.

وأضاف أن لجنة الإفراج ستتخذ قرارها خلال يومين، مشيراً إلى أنه حال قررت اللجنة التأجيل قد يؤجل الإفراج لمدة سنتين، أما إذا قررت رفعها للجنة أعلى فقد تعرض أمامهم خلال الفترة المقبلة.

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