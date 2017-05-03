3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الضريبة الانتقائية السعودية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الضريبة الانتقائية عادة ما توضع للحد من شراء بعض السلع التي ثبت ضررها على الفرد او المجتمع في دينه او صحته او ماله.

والضريبة الإنتقائية ليست من الضرائب المستحدثه فعمرها يزيد عن ٣٥٠ سنة ، حيث كانت بدايتها في المملكة المتحدة سنة 1660م حيث فرضتها الحكومة البريطانية على منتجات التبغ .

وتستهدف الضريبة الإنتقائية السلع الفاخرة التي يحصل عليها المستهلك بهدف التباهي والتفاخر بمستوى الدخل وتستهدف كذلك السلع الضارة والتي تلحق أضراراً صحيةً على مستهلكيها من جهه وعلى الحكومات بسبب تحملها لتكاليف البرامج العلاجية والتوعوية التي تقوم بها من جهه أخرى، وتهدف كذلك لتعويض خزينة الدولة فيما تنفقه لمعاجلة المصابين بأمراض جراء تبعات المنتجات الضارة صحياً، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، وترشيد إنفاق المستهلك عليها حيث تثبت الدراسات الدولية أن ذوي الدخل المنخفض هم الأعلى استهلاكاً لمنتجات التبغ والمشروبات الغازية.

وبعد مداولات لأكثر من ١٢سنة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أقر المجلس في أواخر عام ٢٠١٦م مشروع الإصلاح الضريبي والذي كانت السعودية جزاءً منه، وقد صوت مجلس الشورى السعودي بدوره على قرار فرض رسوم إضافية بنسب متفاوتة على المنتجات التي تلحق ضرراً بالصحة العامة، حيث جاءت برفع بنسبة ١٠٠٪‏ لمنتجات التبغ و المنتجات التي تسجل في الجمارك بتعرفة (منتجات تبغ أو سيجار) ، وبنسبة ١٠٠٪‏ كذلك على مشروبات الطاقة ، و بنسبة٥٠٪‏ على المشروبات الغازية، وأوكلت لهيئة الزكاة والدخل مهمة تحصيل الضريبة الإنتقائية وإصدار الﻻئحة التنفيذية لنظام الضرائب.

وجاء في القرار فرض عقوبات بما لا يزيد عن ٥٠ الف ريال لمن يعيق عمل موظفي هيئة الزكاة والدخل ، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة ، ومن خالف أي حكم أخر من أحكام النظام او الﻻئحة ، بالإضافة إلى غرامة ٥٪‏ من قيمة الضريبة الغير مسددة لمن لم يلتزم بالدفع في المده المحددة.

كما نتمنى لو يتم إحداث دائرة متخصصة لمتابعة ما يستجد من السلع الواردة للوطن ليمكن التعامل معها وكذا السلع التي لم يشر إليها في البيان، مثل الأطعمة التي تحتوي على الصبغات الضارة بالصحة ونحوها.

مع ضرورة التوعية بمعاني الضرائب ومدلولاتها وأهميتها حيث أن ثقافة المجتمع السعودي – خاصة – أنه ليس لديه الفكرة الكافية والمفهوم الوافي حول الضرائب وطريقتها وأهمية فرضياتها.

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