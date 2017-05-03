3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التلفزيون السعودي يبدأ في تطبيق استخدام لغة الإشارة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت القنوات السعودية أمس الثلاثاء في تطبيق استخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة في السمع ، حيث انطلقت عبر نشرات الأخبار الرئيسة.

كما تم تطبيقها خلال الحوار الذي بثته القناة السعودية مساء أمس مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وذلك من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع من مواكبة الأحداث ومتابعة كل ما سيبث عبر القنوات السعودية.

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