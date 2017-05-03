3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع بين الطرافة والتهور.. نقل طالبتين في صندوق سيارة مسرعة والأخيرتان مشغولتان بحل الواجب

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر نقل طالبتين في المرحلة الابتدائية من المدرسة في صندوق سيارة هايلوكس، بينما كانت السيارة تسير بسرعة كبيرة.

وظهرت الطالبتان في المقطع بزي المدرسة، وبدا أنهما كانتا مشغولتين بحل الواجب المدرسي، دون أن تنشغلا بالطريق، في حين كان يصورهما شخص داخل كابينة السيارة.

وطالب معلقون على الفيديو بمعاقبة قائد السيارة الذي يُعتقد أنه ولي أمر الطالبتين، على مخاطرته بحياتهما بهذا الشكل، فيما قال آخرون إن المقطع اتسم بالطرافة حيث ظهرت فيه الطالبتان منهمكتين في حل الواجب المدرسي بكل أريحية وكأنهما في المنزل وليس في صندوق سيارة.

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