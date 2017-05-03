3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النفط يتعافى من أدنى مستوى في 2017

بتاريخ اقتصاد

لندن – رويترز :-

تعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في عام 2017 بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مما أنعش المعنويات المتفائلة بتراجع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 50.81 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ الثلاثين من نوفمبر عندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا إلى 47.94 دولار للبرميل بعد أن كان قد انخفض 2.4 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن تراجع مستوى التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي بنحو مثلي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آرائهم.

وستعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن زيادة ضخ النفط من أنجولا وارتفاع إنتاج الإمارات أكثر من المحدد في الأساس يعني أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 90 بالمئة من 92 بالمئة في مارس.

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