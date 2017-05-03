3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تعلن ربط الدعم السكني بالدخل الشهري واستبعاد عدد أفراد الأسرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

اعتمد وزير الاسكان ماجد الحقيل قراراً بدعم بنسبة 100% لكافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم والذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، والجديد في القرار هو صرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن الوزير اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وبحسب الصندوق فإن القرار الجديد سيشمل 85% من المستفيدين، الذين يحصلون على تمويل بهامش ربح 0%.

وأكد اليوسف أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة.

يشار إلى أن التمويل المدعوم هو برنامج “تمويل سكني مدعوم التكاليف” أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية.

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